Erick Moreno: "Lo de América fue un rumor, nadie habló conmigo, sigo en Portugal"

El delantero chocoano, que pasó por Millonarios y Cúcuta Deportivo, juega en la actualidad en el Unión Oliveirense, de la primera B de Portugal y estuvo sonando para volver a nuestro país.

En pleno mercado de transferencias en el fútbol colombiano, el nombre de Erick Andrés Moreno, de 27 años, surgió extraoficialmente como posibilidad de refuerzo para América de Cali.

Lea acá: Fichajes en la Liga Águila: Bucaramanga le apuesta al gol con el paraguayo Roque Cabellero

Moreno, quien se encuentra adelantando su carrera en el Unión Oliveirense, de la primera B de Portugal, habló con GolCaracol.com sobre su presente y futuro.

¿Lo contactaron del América de Cali?

"Hasta ahora no he tenido ningún contacto con la gente del América, estoy concentrado en el equipo donde estoy en Portugal, desempeñándome bien, he tenido la oportunidad de jugar todos los partidos qué era lo primordial después de la para. Ya me veo mucho mejor y completamente en el ritmo que se me vio siempre".

¿Y qué hay de su vida futbolística?

"Ya llevo cuatro años en Europa (Sporting Braga, Tondela y Oliveirense), aunque mi carrera tuvo una para debido a una lesión que tuve, fui operado del ligamento cruzado y eso me llevó cierto tiempo de recuperación. Me costó volver a mi ritmo, ya gracias a Dios en este equipo lo recuperé, me siento mejor y estoy al ritmo que siempre he estado".

¿Cómo se siente en Portugal?

"En Portugal vamos bien, es un país en donde siempre se ha valorado el trabajo que uno ha hecho. Siempre ha gustado mi forma de jugar acá y eso es importante".

¿Contempla volver a Colombia?

"Siempre he querido regresar, ha estado en mis planes y hay que esperar. Uno a veces piensa cosas y resultan otras, hasta ahora estoy concentrado en el equipo en el que estoy. Si se contactan conmigo de otra parte, miraré qué pasa".