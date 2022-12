Ernesto Valverde: “Yerry Mina llegó en un momento difícil para integrarse al equipo”

El técnico del Barcelona explicó la situación del zaguero colombiano, que he tenido pocos minutos y oportunidades de jugar con los catalanes. “Confío en los centrales que tengo”, comentó el DT.



En su contacto con la prensa, Valverde también habló de Yerry Mina y el tema de sus ausencias en las convocatorias.

“Yerry Mina es un central, tenemos cuatro, llegó en un momento difícil para integrarse en el equipo porque estaba la temporada lanzada, nos ha ayudado, aún puede hacerlo, pero confío en los centrales que tengo. Thomas Vermaelen era el cuarto central y se ha ganado la confianza y es el tercero, él también puede hacerlo".

Por otro lado, el entrenador del Barcelona, avanzó que este martes hará rotaciones en el partido de Liga que su equipo disputará ante el Celta en Balaídos, pensando en la final de la Copa del Rey.

"Está claro que mañana (lunes) habrá cambios en el equipo, porque estamos en una semana importante, venimos de partidos intensos y el sábado tenemos la final de Copa (contra el Sevilla)", adelantó en rueda de prensa.

El técnico del conjunto azulgrana no descartó de que uno de los jugadores que tenga descanso en Vigo sea Lionel Messi. "Es una posibilidad", dijo, antes de enviar un mensaje a los argentinos sobre el estado anímico y físico del '10': "Que estén tranquilos, el otro día hizo un buen partido y para el Mundial aún queda un montón".

Valverde admitió que la inesperada eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Roma fue "muy dolorosa" y les hizo "mucho daño", pero que, tras ganar al Valencia (2-1) el pasado sábado y acercarse un poco más al título de Liga, "el equipo está mejor".

"Tenemos que estar fuertes, aún podemos ganar dos títulos, y el sábado jugamos una final", recordó Valverde, quien, pese a los once puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, aún no ve la Liga ganada.

Además, no descarta que su equipo acabe invicto la competición: "El primer objetivo es ganar la Liga. Si la ganamos sin perder ningún partido es un reto muy bonito y muy difícil, tanto, que nadie lo ha logrado antes. Es un aliciente, como también conseguir el doblete, pero aún no hemos ganado nada".

En Balaídos intentarán dar un paso más hacia el título, con un once con algunos jugadores no habituales y en el que tampoco estará el centrocampista Ivan Rakitic, que el pasado miércoles fue operado de una fractura de un dedo de una mano. Valverde, no obstante, confía en que el croata esté "disponible para la final".

Enfrente tendrá a una Celta que ha goleado (4-1 y 4-3) al Barcelona en sus dos últimos duelos en Balaídos, aunque esta temporada cayó eliminado contra los azulgranas en los octavos de final de la Copa del Rey.

"Preveo un partido parecido a los que jugamos aquí en Liga (2-2) y allí en Copa (1-1). Que tratarán de lanzar la presión muy alta intentando que debamos jugar en largo. Es un equipo que te puede ganar a la contra y también en el juego de posición, porque lo manejan bien. Y luego tienen un jugador arriba, Iago Aspas, que está en un momento de forma increíble", concluyó.

