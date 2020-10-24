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@Golcaracol
Actualizado octubre 24, 2020 10:07 AM
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  • 10:07 AM
    Este es el equipo titular de Erzurum

  • 10:05 AM
    ¡Falcao titular! Estos son los 11 inicialistas de Galatasaray

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