Este es el equipo titular de Erzurum
📄 Galatasaray maçı kadromuz.#ERZvGS pic.twitter.com/et2QY3icXC— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) October 24, 2020
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📄 Galatasaray maçı kadromuz.#ERZvGS pic.twitter.com/et2QY3icXC— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) October 24, 2020
📢 BB Erzurumspor karşısında ilk 11’imiz 👇— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020
3️⃣4️⃣ Okan 🧤
3️⃣ Omar
4️⃣ Taylan
8️⃣ Babel
9️⃣ Falcao
1️⃣0️⃣ Belhanda (K)
1️⃣9️⃣ Ömer
2️⃣7️⃣ Luyindama
3️⃣6️⃣ Saracchi
4️⃣5️⃣ Marcao
5️⃣4️⃣ Emre Kılınç#GALAXI #ERZvGS 💪 pic.twitter.com/IAZVJNVXG3