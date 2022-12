"Es el mejor lugar del mundo", aseguró Kieran Trippier, lateral del Atlético de Madrid

El jugdor inglés, quien reforzó la zaga defensiva del 'colchonero', demostró su felicidad al ser preguntado por su estadia en España. Santiago Arias es la principal competencia del extottenham, quien hasta ahora ha estado relegado en el banco de suplentes.

Kieran Trippier acaba de terminar su partido de debut con el Atlético de Madrid. Mientras el resto de jugadores acude al vestuario, él se queda en el campo. Ha logrado su primera victoria, ha dejado la portería a cero y también ha dado una asistencia, un centro a Álvaro Morata.

Mientras se va del campo, apunta a alguien en la grada y aplaude con la felicidad pintada en su cara.

"Había un aficionado del Atlético que no ha parado de gritar en los primeros 45 minutos", relata el futbolista de 28 años en una entrevista exclusiva con la AFP.

"Me animaba en español y en inglés. Quería darle las gracias", añadió el defensa inglés del Atlético.

Trippier ha jugado tres partidos en la Liga para el Atlético, entrando directamente al once inicial tras llegar en julio al equipo colchonero procedente del Tottenham por 22 millones de euros.

Este inicio supone mucho, dado que viene de un decepcionante final de temporada con los Spurs y llega a una defensa considerada de las más férreas de Europa.

Para Trippier, ha sido una gran apuesta venir a España, donde es el único inglés que juega en la Liga y el primero en vestir la camiseta rojiblanca en casi 100 años.

- Arriesgar -

"Cada decisión que he tomado en mi carrera ha sido osada", dice, antes de añadir que "el fútbol es correr riesgos".

"Siempre he deseado jugar fuera así que hablé con el Tottenham y dije que quería un nuevo desafío, un nuevo capítulo para mí y mi familia", dijo.

"Jugar en España fue una gran oportunidad, no quería dejarla pasar. no me arrepiento", añadió.

"No me arrepiento", algo que Trippier repite como un mantra, para guiarle en su nueva vida española, a la que aún está adaptándose.

"Es difícil comer más tarde que en Inglaterra, estoy hambriento", dice con una sonrisa, añadiendo que "todavía no soy un gran aficionado a las tapas ¡no me gusta compartir! Pero, está bien, intentaré encajar todo lo que pueda".

Está aprendiendo español y ya entiende instrucciones sobre el terreno de juego.

"Aprender es difícil al principio, pero es esencial", dice Trippier, explicando que "quieres interactuar con todo el mundo, desde los compañeros a los aficionados pasando por el equipo técnico. Siento que estoy haciendo eso bien".

El corazón del Atlético es Diego Simeone, su entrenador, que llevó al equipo a ganar su primera Liga en 18 años, en 2014, y que ha tenido que recomponer el equipo este año, especialmente la defensa.

- La pasión del Cholo -

"Es increíble. La pasión que tiene, en el campo le ves celebrando regates como goles, te inspira mucho", dice Trippier.

"Puedes ver a través de los años lo firme que es el Atlético, sus equipos siempre parecen una familia y es lo que siento ahora", añadió.

"Todo viene del Cholo. Creo que me lleva a otro nivel. Para un defensa, creo que no hay un mejor sitio en el mundo donde estar", aseguró Trippier.

El Atlético ha ganado los tres partidos ligueros y encabeza la clasificación: "Hemos tenido un bueno comienzo. Intentamos aislarnos del ruido de fuera", asegura.

Pero el inicio del propio Trippier tampoco ha pasado inadvertido. Fue convocado con Inglaterra el jueves por Gareth Southgate, que había viajado para verlo jugar contra Leganés cuatro días antes.

"Le envié un mensaje para agradecerle que viniera verme y su apoyo", explica Trippier, para el que "significa mucho saber que sigo ahí".

Pero, nunca temió que irse fuera pudiera perjudicar su carrera internacional: "Estoy trabajando con uno de los mejores entrenadores del mundo y el Atlético es uno de los mayores equipos de Europa. No estoy dando un paso atrás, estoy dando uno adelante", afirmó.

Asegura que su relación con Mauricio Pochettino sigue siendo fuerte. "Tengo mucho que agradecerle", reconoce.

"Al final hablamos mucho de lo de venir aquí. Habló muy bien del Cholo, de España y de vivir en Madrid. Sólo me deseó lo mejor", dijo Trippier.