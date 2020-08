¿Es Juan Román Riquelme el motor de la posible vuelta de Edwin Cardona a Boca Juniors?

Edwin Cardona le dijo adiós a Boca Juniors después de la derrota con River Plate en la final de la Copa Libertadores 2018, que se disputó en el Santiago Bernabéu, de Madrid (España).

Guillermo Barros Schelotto, entonces entrenador de Boca, ni siquiera lo llevó al banco de suplentes y se inclinó por otros jugadores, como Agustín Rossi, Paolo Goltz, Fernando Gago y Carlos Tévez.

Horas después de la derrota en Madrid, Juan Román Riquelme, una leyenda de los ‘xeneizes’, elogió públicamente a Cardona y dejó ver su debilidad por las condiciones del antioqueño.

"Me parece un jugador de una calidad enorme. Todas las pelotas que agarra tiene la intención de dar un buen pase, dar una pausa. Me gustan los jugadores que cuando pierden la pelota se enojan. Me gustan esos jugadores que la agarran, la quieren todo el tiempo, que intentan dar un buen pase y que te dan la pelota para que se la vuelvas a dar, no te la dan y te dicen ‘tomá, arreglatelás’”, aseguró Riquelme.

Con el cambio de cuerpo técnico (Se fue Schelotto y llegó Gustavo alfaro), Cardona quiso continuar pero la comisión directiva del club decidió no hacer uso de la opción de compra y el jugador volvió a México para jugar con Pachuca, en donde actuó todo 2019.

En enero de este año y ahora como vicepresidente segundo de Boca Juniors, Riquelme quiso contar con el colombiano para reforzar la plantilla, pero una lesión del futbolista en la muñeca, echó todo para atrás.

Incluso Carolina Castaño, pareja de Cardona, reconoció hace pocos días que alcanzaron a buscar casa en Buenos Aires.

El pasado mes de abril, Cardona reconoció, en diálogo con un medio argentino, que su relación con Riquelme está intacta, pese a su fallido regreso.

"Hablo con Riquelme. Tengo buena comunicación con él. Antes que de fuera 'vice' del club, teníamos buena relación, siempre nos hablamos. Nunca hemos hablado de que me lleve a Boca, pero claro, si me llama Román vuelvo”, expresó.

Y aunque ahora no lo llamó Riquelme, la posibilidad de que regrese a Argentina se volvió a reflotar, pero para eso se deben cumplir dos condiciones: que el jugador consiga salir sin costo del Tijuana, donde está a préstamo hasta final de año, y que baje sus pretensiones pues Boca no le puede pagar lo que percibe en México.

Lo único que preocupa al cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo es la poca actividad que tuvo Cardona en este último tiempo, pues en el último año y medio solo jugó 45 partidos.

Mientras que a su favor tiene la partida del venezolano Jan Hurtado al Bragantino, de Brasil, que liberó un cupo de extranjeros, y que el mediocampista Emanuel Reynoso se podría marchar al Minnesota United, de la MLS, y eso le da un espacio para pelear por un lugar en el mediocampo.

Por lo pronto, Cardona Bedoya, de 27 años, da muestras de que está activo y espera la llamada de Riquelme, quien puede terminar de inclinar la balanza para que se dé su anhelado regreso a Boca.