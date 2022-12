No, gracias.

"Es normal que a un jugador como Cuéllar no le gusta quedarse de suplente", dijo su representante El jugador colombiano Gustavo Cuéllar no pasa sus mejores días con Flamengo y mostró su malestar por solamente jugar 13 minutos frente a Goias. Se habla de que pidió un aumento salarial y no lo considerarían los dirigentes del club.