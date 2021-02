Es oficial: Yerry Mina sufrió lesión en la pantorrilla y estará de baja entre tres y cuatro semanas

Carlo Ancelotti , técnico del Everton , confirmó este viernes en rueda de prensa que Yerry Mina sufrió una lesión en la pantorrilla y estará de baja entre tres y cuatro semanas.

"Tuvo un problema en la pantorrilla y estará por fuera, al menos tres a cuatro semanas", aseguró Ancelotti.

Cabe recordar que el defensor colombiano fue titular con Everton frente al Manchester City , el pasado miércoles, pero a los 18 minutos de haber iniciado el juego, dejó la cancha tras sentir una molestia física en la pierna derecha.

Incluso el propio Mina reveló que sí tiene una lesión y está a la espera del dictamen médico, para empezar la recuperación y acortar los tiempos de su regreso a las canchas.

"Al ver que no podía ni caminar le dije que no podía y hoy (jueves) me fui a hacer los exámenes. Estoy esperando el diagnóstico del doctor, esperemos que no sea muy grave, pero sí hay algo, sí hay una lesión…", aseguró, en un Instagram live con 'Fiat'.

La situación de Yerry Mina prende las alarmas en la Selección Colombia, pues en un mes el equipo deberá enfrentar a sus pares de Brasil y Paraguay, en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 .

Everton jugará este sábado en condición de visitante el clásico frente al Liverpool , a las 12:30 p.m. (hora colombiana), en la jornada 25 de la Premier League.