“Es un hecho que el ‘Tigre’ ha vuelto a rugir”: Diego Costa sobre Falcao

El delantero español se alegró por el presente de su excompañero en Atlético de Madrid. Aprovechó los micrófonos de la prensa para contar la forma en la que Conte le anunció que no sigue en Chelsea.

Diego Costa no jugó en el empate 2-2 contra Colombia, el miércoles pasado en Murcia. El delantero español estuvo en el banco de suplentes. Fue uno de los cuatro convocados por el técnico Julen Lopetegui que no tuvieron acción, junto a Busquets, Kepa y Thiago. Pero el brasileño de nacimiento no necesita jugar para ser protagonista.

Para el delantero, la zona de prensa también es como el área. En ambas es un depredador. Contó infidencias de su relación con el técnico del Chelsea, Antonio Conte, de su propia personalidad y también de cómo vio a su excompañero en el Atlético de Madrid, Falcao García, con quien se reencontró.

Costa no se preocupa por la diplomacia ni se acomoda a los resultados. Ante la pregunta de un periodista que sugería que Colombia había podido ganar, él fue tajante: “No lo creo así. Miren las ocasiones claras y se verá que nosotros creamos mucho más opciones de peligro. Lo que pasa es que se notó que había mucha gente apoyándolos, que es algo que pasa siempre que vienen a jugar acá”.

Antes del compromiso entre ambas selecciones, el número 19 se reencontró con Falcao. Fueron compañeros en el Atlético y lo conoce muy bien. Para él no es una sorpresa que el samario haya vuelto a su mejor nivel. “Todo el mundo sabe que tiene mucha calidad. Es un hecho que el ‘Tigre’ ha vuelto a rugir. La verdad es que él ha empezado a ser el jugador que la gente estaba acostumbrada a ver. Ha hecho una temporada fantástica, con grandes números y goles”.

Pero mientras se alegró por el presente del colombiano, puso en duda su propio futuro. Inclusive reveló la forma como el DT de Chelsea le anunció que no contaría más con él. “Antonio Conte me ha comunicado por mensaje que no sigo, y ya está. Mi relación con el entrenador ha sido mala esta temporada. Supongo que habré hecho una mala temporada como para no seguir”.

Por último, comentó que reenvió el recado de Conte a las directivas del club inglés para que tomen decisiones. "Es una vergüenza. Ya he reenviado el mensaje a la gente del Chelsea para que decidan, pero está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no me quiere allí. Hay que buscar un equipo".

Sin jugar, Costa es una figura completa. Cuando no tiene el arco de frente aprovecha los micrófonos. No se sabe qué hace mejor…