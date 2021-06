¿Es verdad que James Rodríguez regresaría al Real Madrid? Desde España, hablaron sin rodeos

¿Qué pasará con James Rodríguez para la próxima temporada? Es la pregunta que muchos se han hecho, tras la salida del director técnico Carlo Ancelotti, del Everton, y su llegada al Real Madrid.

Y es que, teniendo en cuenta que Ancelotti nunca ha ocultado su gusto futbolístico por el colombiano, surgió el rumor con relación a un posible regreso de James a las toldas 'merengues'.

Muchas han sido las especulaciones. Sin embargo, en las últimas horas de este martes 22 de junio y en medio de un Twitch, el periodista de 'El Chiringuito', Diego Plaza Casals, respondió.

"No creo que se vaya a dar el regreso de James Rodríguez al Real Madrid. Lo del colombiano es lo mismo que cuando se habló de Kalidou Koulibaly para el Real Madrid, que porque a Carlo Ancelotti, le encantaba desde que estuvieron en el Nápoles, pero Koulibaly tiene contrato con el equipo italiano, ya tiene 30 años y se ha perdido varios partidos por lesión en la temporada", afirmó.

El entrenador llegó al Real Madrid, en lo que será su segunda etapa en el cuadro 'merengue'. Recordemos que estuvo entre 2013 y 2015, ganando una Copa del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

De igual manera, Ancelotti y James han compartido en Everton, Bayern Múnich y Real Madrid, siendo una razón de peso para que se hablara de dicha posibilidad de otro reencuentro.

Por otro lado, el pasado 16 de junio, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, había comentado en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que se podía dar.

"Me dicen que James Rodríguez sí tiene opción de volver al Real Madrid. El presidente (Florentino Pérez) sí quiere, el técnico lo ha pedido. Los que lleguen deberán reducir su salario, dentro de esa reducción estaría él", afirmó.

Asimismo, el 12 de junio, en medio de un Instagram Live, junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, el mediocampista James Rodríguez se refirió al tema y fue claro en lo que puede pasar.

"No sé. Creo que no volveré al Real Madrid, pero estamos viendo. Si me quedo otro año más en el Everton, estamos bien ahí", sentenció el futbolista.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial. James Rodríguez, al no haber sido convocado a la Selección Colombia, para la Copa América, se encuentra disfrutando de sus vacaciones.