Escándalo en Argentina por club que rompió la cuarentena: “No he salido”, dijo jugador colombiano

Desde el día de ayer el fútbol de ese país ha girado en torno a las imágenes que circularon de jugadores del equipo Riestra (segunda división) entrenando en sus instalaciones. Según las autoridades, puede haber sanciones económicas, deportivas y judiciales.

Óscar Velasco es delantero, nació hace 34 años en Cali y ha hecho toda una carrera en el balompié argentino. Debutó como profesional en Ferro Carril Oeste (2003) y desde el 2015 pertenece a Deportivo Riestra, equipo de la segunda división y que en este momento está envuelto en un verdadero escándalo.

El canal ‘TyC’ filtró el pasado miércoles un video en el que se observa a cinco jugadores, a quienes se les desconoce su identidad, entrenando en plena cuarentena en el predio del club. De ahí en adelante, no se habla de otra cosa en el fútbol de Argentina.

Tanto es así, que la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado repudió los hechos e indicó que iniciará acciones para decidir las sanciones; las cuales pueden ser económicas, deportivas (quita de puntos y relego de la categoría) y judiciales (para quienes rompieron la cuarentena).

Por ahora, nadie del club se ha pronunciado. Lo único fue un comunicado oficial, en donde niegan haber autorizado los entrenamientos y aseguraron la apertura de una investigación interna para dar con los responsables.

“No tenemos permiso para hablar del tema y tampoco sé qué decir porque me enteré hasta hoy (jueves) de la situación y fue porque el club nos indicó no hablar de esto. Yo no he salido de mi casa”, le dijo Velasco, desde Argentina, a GolCaracol.com.

El atacante forjado en la cantera de Boca Juniors de Cali y con pasado en América; “me compraron y estuve allá dos años, pero nunca pude debutar en el fútbol colombiano, es mi gran deuda”, reconoce eso sí que Riestra es como su casa y que en medio de la pandemia les ha cumplido a todos los jugadores.

“Nos redujeron el salario después de llegar a un acuerdo, pero pasó en todos los equipos. Y por más compleja que sea la situación, se han portado de maravilla con cada uno de nosotros. En el plantel somos unos 34 jugadores y a cada uno nos mandaron bicicletas estáticas, colchonetas especiales e implementos necesarios para entrenar en casa”, sostuvo.

Por eso a Velasco, quien ya está radicado en Argentina y ha ido armando diferentes grupos de amistades con los colombianos que van allá a jugar, no comprende el motivo de semejante escándalo.

“Me radiqué en Argentina, pero la situación es cada vez más difícil. En segunda nos pagan apenas para sobrevivir. No es justo lo que nos está pasando. Desde que esto empezó, hace 80 días, creo que hemos sido uno de los pocos clubes que nos hemos entrenado desde las casas ininterrumpidamente. Todos los días nos reunimos a las 6 de la tarde (hora de Argentina) a entrenar por ‘zoom’. De hecho, pensé que hoy (jueves) por lo que está pasando no nos íbamos a ver, pero ya me llegó la notificación para presentarme a la práctica”, finalizó.

