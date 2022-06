¡Espaldarazo para el 'panita'! Exjugador de la selección de Inglaterra le dio su apoyo a Yerry Mina

El futuro de Yerry Mina es incierto. Luego de tantas lesiones en la presente temporada, el defensor del Everton de Inglaterra podría cambiar de rumbo para la campaña 2022-2023.

El nacido en Guachené, Cauca, ha sido importante para los 'toffees' en los pocos juegos que ha disputado, pero lastimosamente, han sido más los que se ha perdido que en los que ha estado.

Publicidad

El interés del Olympique de Marsella por el jugador y la poca actividad en el Everton, tendrían en duda a los dirigentes y al futbolista, si se debe continuar con el vínculo contractual.

En 'Football Insider' entrevistaron al exarquero de la Selección de Inglaterra, Paul Robinson, que tocó el tema del defensa de la Selección Colombia y su actual club. “Everton tiene que tener cuidado con lo que hace. No tienen mucho margen de maniobra financieramente. No están en una buena posición con Financial Fair Play. Yerry Mina es un jugador que valoro mucho. Sí, ha tenido sus problemas de lesiones, pero sigue siendo un jugador top”, afirmó el golero, acerca del espigado jugador.

“Para reemplazar a un jugador de la calidad de Yerry Mina, tendrías que gastar una tarifa significativa. ¿Cuánto dinero tiene realmente el Everton para trabajar este verano?, si fuera yo, extendería su contrato. Creo que el colombiano es un buen jugador”, añadió el exarquero de la Selección de Inglaterra y el Tottenham.

¿En qué equipos ha jugado Yerry Mina en su carrera profesional?

El defensa inició su carrera en el Deportivo Pasto, en el 2012, antes de pasar a Independiente Santa Fe en 2014. Luego de su estancia en el club 'cardenal', Mina fue transferido a Palmeiras, en Brasil. Del equipo de São Paulo, el jugador dio un gran salto de categoría, llegando al Barcelona de España, de donde pasó a su actual conjunto, Everton de Inglaterra.