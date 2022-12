“Espero poder jugar contra River”: Wilmar Barrios ya piensa en su recuperación

Boca Juniors enfrentará su rival de patio el cinco de noviembre y el volante colombiano sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de su mano izquierda.

Wilmar Barrios se lesionó en el juego de Boca Juniors frente a Patronato, se fracturó el tercer metacarpiano de la mano izquierda y según dijo él mismo tendrá seis semanas de baja.

El conjunto ‘xeneize’ enfrentará a River Plate en el ‘superclásico’ del fútbol argentino el cinco de noviembre, es decir en tres semanas desde este momento y con Fernando Gago y Barrios lesionados, Guillermo Barros Schelotto ve su medio campo bastante limitado.

“Soy optimista. Espero poder jugar contra River. Me dijeron que son seis semanas, pero la idea es ganar tiempo. Es decir, no jugar contra Belgrano y apuntar a estar bien para el clásico. Ojalá pueda”, dijo el volante colombiano en declaraciones que recoge ‘Radio Continental’, de Argentina.

Sobre su lesión como tal, Barrios reveló que “es una fractura pequeña, pero el temor es que si me caigo y apoyo la mano, se puede empeorar. Cuando me pegó la pelota no pensé que era para tanto”, finalizó el colombiano ex Deportes Tolima.

Barrios es titular e indiscutible en la formación de Boca Juniors, se ha ganado la confianza de su entrenador y el cariño de la afición ‘xeneize’. El conjunto del barrio la Boca es además líder de la Superliga argentina con 18 puntos, mientras que River Plate es segundo con 12 unidades.