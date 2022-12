“Espero seguir aportándole muchos más goles al equipo”: Miguel Ángel Borja

El colombiano debutó este sábado con Palmeiras y fue protagonista del tercer tanto del partido frente a Ferroviaria. El delantero entró al minuto 68 y al 83’, anotó para el conjunto ‘alviverde’.

Miguel Ángel Borja se oficializó como nuevo jugador del Palmeiras el 9 de febrero del presente año y 16 días después, fue convocado por Eduardo Baptista para jugar con su nuevo equipo.

“Yo le dije al profe que quería jugar hoy y él me dijo que si no hacía gol me iba a poner a entrenar ahora en el carnaval, entonces tocó hacer gol”, afirmó el colombiano a ‘SportTV’ al final del encuentro, en el que salió triunfador Palmeiras 4-1.

Borja resaltó su buena actuación y se mostró optimista con lo que puede llegar a hacer con el equipo, en el que también juega su compatriota Yerry Mina. “Estoy contento, todos jugamos muy bien, yo pienso que así vamos a conseguir lo que todos queremos. Espero seguir aportándole mucho más goles al equipo”.

El cordobés inició su carrera con el Deportivo Cali en 2011 y ha militado en Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Equidad, Livorno, de Italia; Olimpo, de Argentina; Santa Fe, y en Atlético Nacional.