Esposa de Francisco Meza: “Estamos bien, esperamos que ‘Pacho’ y nosotros sigamos así”

Megan Tovar, pareja del defensor central colombiano, dio un parte de tranquilidad en sus redes sociales, luego de que el exjugador de Santa Fe diera positivo para coronavirus.

El miércoles en la noche se conoció la noticia de que Francisco Meza tenía COVID-19, aunque es asintomático. A pesar de la preocupación de muchos, la esposa del jugador se refirió al tema.

Megan Tovar, en sus redes sociales, se manifestó y mencionó que el futbolista de Tigres, de México, se encuentra bien y sus familiares igual.

“Vi que tenía bastantes mensajes entonces muchísimas gracias por escribir, preocuparse, por tomarse el tiempo de preguntar. Lo mas importante es que estamos bien, no hemos tenido ningún síntoma, yo no he dado positivo, apenas me hice la prueba con mi sobrino, que el está hace meses acá, eso fue hoy”, dijo de entrada.

Además, señaló que “estamos a la espera de los resultados, pero síntomas, cero. De hecho, hoy que lo pensaba, yo soy la salgo a comprar las cosas, esperemos que sigamos así los tres, que ‘Pacho’ no tenga síntomas, y que ninguno más este contagiado”.

