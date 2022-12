“Está más que claro que Jefferson Duque quiere quedarse aquí”: DT del Atlas

José Guadalupe Cruz, timonel del equipo mexicano, propietario de los derechos deportivos del futbolista colombiano, indicó que los más posible es que el jugador se quede para esta temporada.

Luego de su paso por el Deportivo Cali en 2017 y de que el equipo colombiano no hiciera uso de la opción de compra, Jefersson Duque volvió a entrenarse con el equipo ‘manito’.

"Él tiene mucha disposición, está más que claro que quiere quedarse aquí. La organización no tiene necesidad de ese dinero, no va a vender a Jefferson o lo va a acomodar porque entre un peso o unos centavos, en realidad no hay ese problema”, dijo Cruz en declaraciones divulgadas por el portal de internet mexicano ‘Cancha’.

El Atlas, que no ha tenido un buen inicio de la Liga MX, cuenta también con Jaine Barreiro y Leiton Jiménez como su cuota colombiana.

"Lo han buscado algunos equipos en el extranjero y nacionales, aquí en la Liga. Jefferson es un jugador que ya lo dirigí, me parece que es un extraordinario profesional y un gran ser humano", dijo el timonel.