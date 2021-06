Esta vez, no evadió el tema de las lesiones: Ancelotti habló de lo que pasó con James, en el Everton

Desde la partida de Carlo Ancelotti, del Everton, rumbo al Real Madrid, se ha hablado mucho con relación al futuro de James Rodríguez. Y es que, para nadie es un secreto que el mediocampista es uno de los futbolistas favoritos del entrenador.

Por eso, se ha llegado a hablar de un posible regreso del colombiano a las filas 'merengues'. Eso sí, hasta el momento solo son especulaciones. Asimismo, ha tomado fuerza, la llegada del cucuteño al AC Milan, club que nunca ha ocultado su interés.

Frente a este último rumor, se le preguntó a Ancelotti. En entrevista con el medio italiano, 'Il Giornale', le dijeron a Carlo, "Mendes ofreció recientemente a James Rodríguez, un viejo amor suyo del fútbol, ​​al Milán: ¿qué juicio puede emitir?".

"Tiene un talento puro. Es un gran futbolista. Tuvo algunos problemas físicos y, por lo tanto, su contribución a la causa se redujo", respondió el estratega, quien compartió con James en el Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

Dichas lesiones, no le permitieron sumar los minutos esperados al mediocampista. De hecho, al no estar al 100%, fue una de las razones por las que el director técnico Reinaldo Rueda no lo convocó a la Selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

El futuro de James Rodríguez está en 'veremos'. Pretendientes no le faltan y así lo han hecho saber diferentes medios del 'viejo continente'. No obstante, no hay nada oficial y, por ahora, continúa siendo jugador del Everton para la próxima temporada.