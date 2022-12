“Estamos en proceso, el técnico es muy bueno”, presidente de Cerro sobre Leonel Álvarez

Juan José Zapag, primera cabeza visible del equipo paraguayo, valoró el trabajo que está haciendo el timonel colombiano, quien arribó a la institución hace aproximadamente tres meses.

Las seis fechas que se han jugado en la Liga de Paraguay y el empate contra Atlético Junior sin goles en la Nueva Olla, por la Copa Suramericana, han hecho que se comiencen a escuchar voces en el sur del continente por el trabajo de Leonel.

“El equipo tiene un rendimiento aceptable, no es excelente, hay que trabajar mucho. No está en el nivel que se quiere, no todo es fácil. Hay material humano. Creemos que vamos a clasificar”, dijo Zapag en declaraciones difundidas por el diario paraguayo 'abc', sobre la competición internacional en donde deberá buscar un resultado que le dé la clasificación en condición de visitante.

A nivel local, Cerro marcha en la sexta posición de la tabla con ocho puntos, diez menos que el líder Olimpia.

“Seguramente cambió mucho el sistema táctico del equipo al que estábamos acostumbrados. Pero estamos en proceso, creo que tenemos un tiempo para mejorar”, indicó el directivo.

El próximo martes Leonel Álvarez y Cerro Porteño buscarán en el estadio Metropolitano, desequilibrar la serie por los octavos de final de la Suramericana, que va 0-0.