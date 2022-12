Este el movimiento que permitiría el regreso de Carlos Bacca al Sevilla

El delantero colombiano tiene contrato con Milan, pero no está tenido en cuenta en el conjunto ‘rossonero’. Crear una dupla con Luis Fernando Muriel empieza a seducir a los sevillistas.

Carlos Bacca no quiere seguir en el Milan, en el que seguramente no tendrá continuidad y no podrá estar en forma para la Selección Colombia e incluso el Mundial de Rusia 2018, siempre y cuando los ‘cafeteros’ lleguen a clasificar.

Este sábado ‘Estadio deportivo’ publicó la opción que tendría cerca de su regreso a Sevilla al delantero colombiano. Precisamente, ‘Sky Sports’ informó que la negociación se trataría de un préstamo con opción de compra oblitagoria para el conjunto español.

Por el lado de Sevilla, ya se han comunicado con el colombiano y ambas partes estarían encantadas de trabajar juntas otra vez. El único incoveniente sería la gran inversión de 60 millones de euros que ya ha hecho el equipo de Andalucía.

En los próximos días se espera que los dos puedan llegar a un acuerdo para que Carlos Bacca regrese al Sevilla y forme un ataque con Luis Fernando Muriel.

Mientra tanto, Bacca sigue disfrutando con su familia y se le ve muy tranquilo.

