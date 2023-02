Este fin de semana inicia la MLS, con gran presencia de futbolistas colombianos

La nueva temporada de la MLS se pone en marcha el sábado con Los Angeles FC de Carlos Vela tratando de revalidar el título por primera vez en una década y grandes innovaciones para impulsar el fútbol en Estados Unidos rumbo al Mundial de 2026.

Pasada la página de Catar, la MLS comienza la cuenta atrás hacia la cita de 2026 con un acuerdo pionero con Apple para retransmitir sus partidos a nivel global y con una mayúscula expansión de la Leagues Cup.

Entre julio y agosto, los 29 equipos estadounidenses y canadienses de la MLS competirán con los 18 de la liga mexicana en este torneo que estrechará aún más los vínculos entre los tres países organizadores del próximo Mundial.

La MLS también experimentará con un nuevo formato de playoffs, que incluye una inédita eliminatoria al mejor de tres partidos.

La liga quería abrir la temporada a lo grande con un récord de asistencia en el duelo vecinal entre Los Angeles FC y LA Galaxy pero las fuertes tormentas que azotan el estado de California provocaron su aplazamiento.

El año pasado, el mexicano Carlos Vela alzó su ansiado primer título con Los Angeles FC (LAFC), franquicia que lidera desde su ingreso en la liga en 2018, y ahora está decidido a aumentar la vitrina pese a sensibles pérdidas como las del goleador colombiano Cristian Arango, traspasado al Pachuca mexicano, o el galés Gareth Bale, retirado tras el Mundial de Catar.

"Sé que no me quedan muchas temporadas pero me siento muy bien", subrayó esta semana Vela, de 33 años. "Cuando sientes que tu retiro está cerca, simplemente disfrutas cada día. Nunca sabes cuál será el último partido".

El italiano Giorgio Chiellini, otro de los fichajes sonados del LAFC en 2022, se mantiene en una zaga reforzada con el central internacional estadounidense Aaron Long.

El LAFC también ha invertido más de seis millones de dólares en el joven delantero croata Stipe Biuk mientras trabaja en otras llegadas para relevar a Arango y Bale, quien jugó pocos minutos en Los Ángeles pero dejó su huella con un gol clave en la final ante Philadelphia Union.

¿Cuáles son los colombianos que estarán presentes en esta nueva temporada de la MLS?



Jesús David Murillo Largacha, defensa central de 29 años, Los Ángeles FC.

Jonathan Osorio, colombo canadiense, centrocampista de 30 años, Toronto FC.

Yeimar Pastor Gómez Andrade, defensa central, 30 años, Seattle Sounders.

Freddy Henkyer Montero Muñoz, delantero, 35 años, Seattle Sounders.

Jhojan Valencia, mediocampista de 26 años, Austin FC.

Andrés Perea, colombo americano, centrocampista de 22 años, Philadelphia Union.

Yerson Mosquera, defensa de 21 años, Cincinnati.

Santiago Arias, lateral de 31 años, Cincinnati.

Jáder Rafael Obrian Arias, volante de 27 años, Dallas FC.

Jesús Ferreira, colombo americano, delantero de 22 años, Dallas FC.

José Mulato, delantero de 20 años, Dallas FC.

Iván Angulo, extremo de 23 años, Orlando City.

Dylan Borrero, extremo de 21 años, New England Revolution.

Andrés Reyes, defensa central de 23 años, New York Red Bulls.

Cristián Dájome, extremo de 29 años, Vancouver Whitecaps FC

Déiber Caicedo, extremo de 22 años, Vancouver Whitecaps FC.

Kerwin Vargas, delantero de 21 años, Charlotte FC.

Felipe Hernández, mediocampista de 24 años, colombo americano, Kansas City.

Juan David Mosquera, lateral de 20 años, Portland Timbers.

Diego Chará, mediocampista de 36 años, Portland Timbers.

Santiago Moreno, extremo de 22, Portland Timbers.

Dairon Asprilla, extremo de 30, Portland Timbers.

Yimmi Chará, extremo de 31, Portland Timbers.

Jimmy Medranda, lateral de 29 años, Columbus Crew.

Cucho Hernández, delantero de 23 años, Columbus Crew.

Michael Barrios, delantero de 31 años, Colorado Rapids.

Mender García, delantero de 24 años, Minnesota United.

Carlos Terán, defensa de 22 años, Chicago Fire.

Luis Caicedo, pivote de 26 años, Houston Dynamo FC.

Juan Castilla, centrocampista de 18 años, colombo americano, Houston Dynamo FC.

Brayan Vera, lateral de 24 años, Real Salt Lake City.

Carlos Andrés Gómez, extremo de 20 años, Real Salt Lake City.