Estos serán los partidos de los jugadores de la Selección Colombia este fin de semana

Oficialmente las Ligas iniciaron y nuestros futbolistas arrancan como protagonistas. Acá los juegos que disputarán durante el fin de semana comprendido entre el 25 y 26 de agosto.

Nuevamente, los principales jugadores de la Selección Colombia estarán en los terrenos de juego y tendrán actividad en sus respectivas ligas.

A continuación, le presentamos la información de los partidos de nuestros jugadores mundialistas.

Arqueros

David Ospina: Nápoles vs. Milan, sábado 1:30 p.m. (RAI).

Camilo Vargas: Rionegro vs. Cali, sábado 4:00 p.m. (TV cerrada).

José Fernando Cuadrado: Once Caldas vs. Chicó, sábado 6:00 p.m. (TV cerrada).

Defensas

Cristian Zapata: No fue convocado para el partido de Nápoles vs. Milan, sábado 1:30 p.m. (RAI).

Óscar Murilo: Pachuca vs. Puebla, sábado 5:00 p.m. (Fox Sports).

Yerry Mina: No convocado por lesión para el partido de Bournemouth vs. Everton, sábado 9:00 a.m. (ESPN Play).

Dávinson Sánchez: Manchester United vs. Tottenham, lunes 27 de agosto 2:00 p.m. (Directv)

Santiago Arias: Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano, sábado 1:15 p.m. (Directv)

Johan Mojica: No fue convocado por lesión para el partido de Girona vs. Real Madrid

Farid Díaz: Aún no define su continuidad en Olimpia.

Mediocampistas

Wilmar Barrios: Huracán vs. Boca Juniors, domingo 6:00 p.m. (Fox Sports 2)

Carlos Sánchez: Arsenal vs. West Ham, sábado 9:00 a.m. (Directv)

Mateus Uribe: América vs. Pumas, sábado 7:00 p.m.

Jefferson Lerma: Bournemouth vs. Everton, sábado 9:00 a.m. (Directv)

Abel Aguilar: aún define cuál será su futuro. Actualmente estudia ofertas

James Rodríguez: Bayern Múnich 3-1 Hoffenheim, jugó siete minutos y tuvo una opción de gol. Partido disputado este viernes a la 1:30 p.m.

Juan Guillermo Cuadrado: Juventus vs. Lazio, sábado 11:00 a.m. (RAI)

Juan Fernando Quintero: River Plate vs. Argentinos, sábado 6:00 p.m. (Sin transmisión)

Delanteros

Falcao García: Bordeaux vs. Mónaco, domingo 10:00 a.m. (Directv)

Carlos Bacca: Sevilla vs. Villarreal, domingo 3:15 (ESPN)

Luis Muriel: Sevilla vs. Villarreal, domingo 3:15 (ESPN)

Miguel Ángel Borja: Internacional vs. Palmeiras, domingo 2:00 p.m. (GOL)

José Heriberto Izquierdo: Liverpool vs. Brigthon, sábado 11:30 a.m. (Directv)