"Estoy contento por el trabajo realizado y también por el gol": Luis Fernando Muriel

El delantero colombiano se destacó con Sevilla, en el triunfo 0-3 sobre Espanyol. Anotó y poco a poco va encontrando un mejor nivel.

"Tengo que devolver en algo la apuesta que hizo el club por mí. Me siento emocionado". Esas fueron las palabras de Luis Fernando Muriel, quien fue protagonista importante de la victoria de Sevilla, este fin de semana en la Liga de España.

"Me siento contento, he cortado la racha y no importa si el gol es en la raya o es desde la mitad de la cancha", agregó el atacante colombiano.

Y Muriel fue uno de los destacados de Sevilla y así se lo reconocieron en la prensa sevillana este domingo.

'Estadio Deportivo', por ejemplo, le dió una calificación de 8 puntos al futbolista nacido en Santo Tomás y comentó: "gol y potencia. Consiguió un tanto que se mereció tras exhibir su potencia y entrega en ataque. Además, asistió a Sarabia".

Con la llegada del técnico Montella al Sevilla, Muriel ha encontrado confianza y con continuidad empieza a recuperar un mejor nivel.

