“Estoy feliz en el Bayern Múnich, pero en fútbol nada se sabe”: James Rodríguez

El colombiano aseguró también que se sentía muy querido por todos sus excompañeros del Real Madrid.

James Rodríguez ya le dio vuelta a la página de su salida del Real Madrid. Sin embargo, tras señalar que esto había sido “muy triste y duro” para él, no oculta nostalgia cada vez que se refiere a este tema.

Publicidad

“El vestuario me quería. Siempre llegaba con una sonrisa. Igual con la afición. Ellos me decían que querían que me quedara. Y yo también los quiero mucho”, señaló el jugador colombiano al programa español ‘El Chiringuito’.

Al ser interrogado por uno de los momentos más duros en Madrid, James no dudó en afirmar: "Yo ya tenía claro que iba a salir. Cuando llegué a mi casa fue duro porque le dije a mi hija que creía que íbamos a ir a otra ciudad. Tenía que cambiar de colegio y de casa. Ella se puso a llorar. Eso me partió el alma. Pero en el fútbol siempre hay revanchas”.

“Yo no sé si me echen de menos (en Madrid). Solo puedo decir que el trabajo que hice lo hice con muchas ganas y corazón. Creo que deje cosas buenas”, sostuvo.

Sin embargo, el jugador de la Selección se mostró muy contentó con su presente en el fútbol alemán, y más allá de no cerrar las puertas a un posible regreso al Madrid, señaló que “por ahora estoy pensando en el Bayern. Estoy feliz aquí. Pero en el fútbol nada se sabe, yo también tengo jefes y ellos son los que deciden”, concluyó el colombiano.