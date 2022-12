Eusebio Di Francesco, técnico de Sampdoria: “La expulsión de Jeison Murillo nos cambió el juego”

El estratega de la ‘Samp’ se refirió a lo que dejó la derrota 2-1 con la Fiorentina, este miércoles, en el duelo en que el defensor central colombiano no tuvo una buena noche y vio la tarjeta roja al minuto 54 del encuentro.

Jeison Murillo no tuvo su mejor presentación en el duelo entre Sampdoria y Fiorentina y su técnico habló de lo que significó la expulsión del colombiano.

"En los primeros 20 'lo hicimos muy bien. Creamos sin conceder nada, luego nos complicamos la vida. Cometimos muchos errores y fueron agresivos. Luego anotaron, la expulsión cambió el juego a pesar de que fuimos buenos para quedarnos en el juego”, dijo Eusebio Di Francesco en declaraciones recogidas por ‘TuttoSport’.

Además, al ser preguntado por si era justa o no la tarjeta roja que le sacaron a Murillo, ya que la acción no parecía que fuera para esa medida tan drástica, el estratega contestó que “no he revisado la falta”.

Murillo fue titular este miércoles, aunque él y su equipo no encuentran la solidez defensiva y actualmente pasan por un mal momento en la Serie A, donde son los últimos de la tabla de posiciones, con solo tres puntos, en cinco fechas disputadas.