Ever Valencia y Cristian Echavarría fueron presentados en el Wisla de Cracovia

Los futbolistas que integraban el grupo Sub20, que dirigió Carlos ‘Piscis’ Restrepo, hablaron ante los medios y ya se preparan para debutar en el fútbol polaco.

Ever Valencia, atacante que se destacó por su velocidad y buen manejo de la pelota, en el Suramericano Sub20, es nuevo jugador de Wisla de Cracóvia, al igual que Cristian Echavarría, exdelantero del Deportivo Independiente Medellín.

Publicidad

“El 10 me gusta desde niño, admiraba a Ronaldinho. Me doy cuenta de que es una gran responsabilidad, voy a tratar de no defraudar", fueron las primera palabras de Valencia, exjugador del Medellín.

"Estoy feliz de poder estar en Cracovia. Quiero darle alegría a la afición, marcar goles y hacer mucho para el club", dijo ante los medios de comunicación Echavarria.