Everton contactó al Inter y preguntó por el colombiano Jeison Murillo

Este lunes un periodista italiano resaltó que el defensor vallecaucano estaría bajo la mira del entrenador holandés Ronald Koeman, quien dirige al conjunto azul de la ciudad de Liverpool.

Jeison Murillo no tiene segura su continuidad en el Inter, de la Serie A, de Italia. Tras una regular temporada, en la que no fue habitual titular, con cuestionado desempeño y varias lesiones que no lo dejaron como disponible para el cuerpo técnico, varios han sido los equipos en interesarse en él.

Este lunes, Tancredi Palmeri, periodista italiano de beIN Sports, afirmó en su cuenta oficial de Twitter que el Everton de la Premier League de Inglaterra se comunicó con el Inter y preguntó sobre Murillo.

Ronald Koeman, técnico holandés del Everton, tendría así bajo la mira al defensor colombiano para reforzar su plantilla profesional para la próxima temporada.

Jeison Murillo objeto de interés para el Everton que ha contactado el Inter — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 5, 2017