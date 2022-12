Exfutbolista inglés no cree que Luis Díaz tenga el "estándar" para jugar en Barcelona o Real Madrid

Hace pocas semanas, Luis Díaz , una de las figuras del Liverpool y quien se recuperó de una lesión que lo tuvo alejado de las canchas hace un par de meses, dejó unas declaraciones que dieron de qué hablar en Inglaterra. El extremo guajiro, quien llegó a los 'reds' a mediados de la temporada anterior y rápidamente se ganó la confianza de su entrenador Jurgen Klopp, a tal punto que aún sigue conservando la titular en el onceno del cuadro de Merseyside, apuntó que le gustaría jugar en un equipo español en algún momento de su carrera.

"Me gustaría jugar en un club español, que siempre le ha llamado la atención a mi familia, pero es más una ilusión infantil. Ahora solo pienso en levantar trofeos y hacer historia con Liverpool, que es uno de los clubes más grandes del mundo”, afirmó 'Lucho' en aquella oportunidad.

Las palabras del exJunior no pasaron desapercibidas en territorio británico y varios personajes del fútbol inglés opinaron al respecto, entre ellos, el exdelantero Gabby Agbonlahor, quien pasó por la Selección de Inglaterra, así como por clubes como el Aston Villa, Watford y Sheffield. El exartillero conversó con el portal 'Football Insider' y afirmó que aunque el jugador de la Selección Colombia tiene condiciones para llegar a los clubes más grandes del balompié 'ibérico', no lo ve en equipos como Real Madrid y Barcelona, ya que no cree que tenga los estándares para pertenecer a ambos clubes.

"Tiene tiempo para lograr su sueño. No creo que llegue a ser el estándar del Barcelona o del Real Madrid, pero sí creo que jugará en un club español", comentó Agbonlahor sobre el número '23', que fue fundamental para que los 'reds' disputaran la final de la Champions League en la temporada anterior, aunque cayeron en la gran final frente a Real Madrid 1-0, con un gol de Vinícius Júnior; quien está presente en el Mundial de Qatar 2022 con la selección brasileña.

El exjugador le 'sugirió' al extremo colombiano realizar de la mejor manera las cosas con su equipo y seguir brillando con el club de la ciudad de Liverpool: "Simplemente tiene que concentrarse en ponerse en forma, hablar en el campo y realizar las mejores actuaciones para el Liverpool”.

Luis Díaz ha estado presente en 12 partidos con el conjunto de Anfield en la presente temporada, entre los cuales ha jugado en la Premier League, Champions League y la Community Shield y ha aportado cuatro goles y tres asistencias; registros que espera mejorar cuando regrese a la actividad en la segunda parte de la temporada.