Exjugador del Manchester City elogió a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández: “Es increíble”

Juan Camilo Hernández ha tenido un arranque soñado con el Columbus Crew, marcando cuatro goles en apenas tres partidos, algo que ha destacado en el fútbol de la MLS.

Por eso, una estrella que pasó por el fútbol norteamericano y también por clubes de Europa como el Manchester City, Bradley Wright-Phillips, elogió en las recientes horas al futbolista colombiano.

“No hay mucho que él no tenga. Hubiera dicho que estatura, pero eso ha demostrado no ser un problema con dos goles de cabeza ya. ¿Qué no puede hacer?”, afirmó de entrada el británico en charla con la página de la MLS.

Además, Wright-Phillips mencionó que había mucha expectativa por la llegada de Hernández, ya que venía de Europa y en especial de la Premier League.

“Digamos esto: cuando compras un gran fichaje, un fichaje de perfil, solo esperas que pueda hacer lo que está haciendo Cucho Hernández. Es increíble, es un impulso para el equipo. ¿Imagina dónde está él en cuanto a confianza?”, aseveró.

Para finalizar, el exjugador británico afirmó que el delantero risaraldense le dio un salto de calidad al Columbus Crew, por lo que ahora será un equipo que peleará por el título.

“Es una receta. Lo tienes a él, tienes a Lucas. Tomas a ese equipo ahora en los playoffs, se han dado una oportunidad real”, dijo Wright-Phillips. Eso es lo que te dan los jugadores de ese calibre”, terminó.

¿En qué equipos jugó Bradley Wright-Phillips?

El exdelantero inglés, oriundo de Londres, militó en clubes como Manchester City, Southampton, Plymouth Argyle, Charlton y Brentford, en Inglaterra. Luego vistió las camisetas del New York Red Bulls, Los Ángeles FC y Columbus Crew, en la MLS.