Exjugador inglés elogió a Luis Díaz, pero también lo advirtió: "Ya está en el radar de los rivales"

Desde su llegada a Inglaterra, los elogios para Luis Díaz se han vuelto rutina. Su buen nivel en Liverpool ha atrapado a las leyendas del fútbol inglés, que sólo tienen palabras de admiración para el 'guajiro' cada día que juega, y Paul Merson no fue la excepción.

El exjugador de Arsenal habló para 'Daily Star' del nivel del delantero colombiano, y lo colocó como uno de los referentes a tener en cuenta en el Liverpool de Jurgen Klopp: "Cuando los equipos discuten cómo enfrentarse al Liverpool y a quién parar, no solo hablan de Mo Salah, Sadio Mané y Diogo Jota, sino de Luis Díaz. Así que, ahora, es un juego diferente para él y aquí es donde vamos a ver de qué está hecho".

Sin embargo, Merson también cree que el talento de 'Lucho' puede ser contraproducente, al ser uno de los jugadores m´ás referenciados por los defensores de la Premier League: "Luis Díaz ha sido tan destacado para el Liverpool hasta ahora que ya es un hombre marcado. Entró y atrapó a todos en el debut. Los defensores no lo habrían observado mucho, ni sabían mucho sobre él y los tomó por sorpresa. Ahora, de repente, está en el radar y es cuando tienes que producir. Ahora está en conversaciones de los rivales"

Aún así, el ex jugador inglés destacó las habilidades que más le gustan de Luis Díaz: "Lo que he visto hasta ahora, me ha impresionado mucho. Su primer toque, su movimiento, su juego en equipo, su ética de trabajo, definición, sus habilidades. Todo sobre él ha sido excepcional".

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Este martes 8 de marzo, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, Liverpool recibirá al Inter de Milán, por el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Recordemos que, por ahora, la serie está 0-2 a favor de los 'reds'.

¿En qué posición se ubica Liverpool en la Premier League?

Con este resultado, los 'reds' llegaron a 63 puntos, ubicándose en la segunda posición, detrás del líder, Manchester City, que tiene 66 unidades, en un imperdible mano a mano por el primer lugar, en la actual edición de la Premier League.

