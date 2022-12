Fabián Vargas y una anécdota imperdible con Lionel Messi, después de golearlo 8-0

El exmediocampista colombiano contó una faceta que pocos conocen sobre el astro argentino, cuando lo enfrentó en España mientras jugaba para el Almería.

A Lionel Messi de a poco se le van acabando los calificativos . Para muchos, es el genio del fútbol, el mejor jugador de la historia. Para todos, uno de los más grandes futbolistas.

Por eso todo lo que gira en torno al astro del Barcelona siempre tendrá un gran significado. Tal como le sucedió al exfutbolista colombiano Fabián Vargas , quien contó una anécdota imperdible que le sucedió con el capitán de la Selección de Argentina.

El relato, contado al diario ‘El País’, se remonta al 20 de nombre del 2010, cuando Barcelona, con Messi a la cabeza, visitó y goleó 8-0 al Almería que por entonces tenía en sus titulares a Fabian Vargas.

“En el partido del 8-0 me pasó algo muy curioso con él. Antes del juego unos amigos me habían llamado a pedirme mi camiseta para subastarla en beneficio de los damnificados que había en Colombia a causa de las inundaciones que ocurrieron ese año. Entonces, yo, aprovechando que jugábamos contra Barcelona, fui a buscar a ‘Lío’ antes del juego para contarle la situación y preguntarle si me podía regalar su camisa más las de Iniesta y Xavi. Me dijo que no había ningún problema”, señaló Vargas.

“Ya en los 90 minutos nos metieron esa goleada y yo salí de la cancha tan enojado y triste que me olvidé del tema. Pero minutos después, el utilero del Almería fue pálido a decirme que Messi estaba en la puerta del camerino buscándome. Yo salí y efectivamente ahí estaba él con una bolsita. Recuerdo que me dijo: ‘Mirá, estas son las camisetas que te pude recolectar’. Yo le di las gracias y lo abracé. Cuando regresé y abrí la bolsa, estaban las camisetas de él más las de Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué y Puyol. Nunca se me olvidará ese gesto. Por eso siempre le deseo que siga rompiendo récords”, concluyó.

