Fábio Aurélio, exjugador de Liverpool, lamentó la ausencia de Luis Díaz en el Mundial Qatar 2022

Por estos días, la sensación para los amantes del deporte pasa por el Mundial Qatar 2022, la competición más importante del fútbol, la que cada hincha apasionado espera con ansias por cuatro años. No obstante, esto no solo pasa por los asistentes a los estadios, sino también por los jugadores que dan lo mejor de sí en sus respectivos clubes con la misión de ser convocados a su respectiva selección de cara a una cita orbital. Para su mala fortuna, Luis Díaz no está en el país árabe luego de la no clasificación de Colombia y el exjugador del Liverpool, Fábio Aurélio, lo lamentó.

Desde su llegada en enero al conjunto de Anfield, el guajiro ha sido uno de los futbolistas sensación del equipo. Los hinchas ‘reds’ se han enamorado de las gambetas y remates del extremo, que sorprendió a muchos por su rápido nivel de adaptación al balompié inglés y por supuesto, al club dirigido por Jurgen Klopp.

Las buenas actuaciones del nacido en Barrancas también han trascendido en la Selección Colombia. De hecho, él fue el encargado de liderar a un combinado ‘tricolor’ que fue tercero en la Copa América de Brasil 2021. Además, compartió con Lionel Messi, el título de ser el goleador de dicho campeonato con cuatro goles.

Sin embargo, a pesar de su buen nivel, Díaz Marulanda se perdió el Mundial Qatar 2022 luego de que el conjunto ‘cafetero’ finalizara sexto en las Eliminatorias Sudamericanas con 23 puntos. De inmediato, muchos catalogaron al atacante como una de las ausencias más importantes de la Copa del Mundo.

A través de la página oficial del Liverpool, el exfutbolista de los ‘red devils’, Fábio Aurélio, se refirió a la frustración que sintió cuándo se perdió el Mundial de Sudáfrica 2010 con Brasil por una lesión en la pantorrilla. Según él, por ese momento que vivió, comprende la decepción que deben tener los ausentes del Mundial: “Sé cómo se sentirán los jugadores del Liverpool que no están en Qatar, como Mohamed Salah, Luis Díaz, Roberto Firmino, Andy Robertson y más. Lo competidores que son, me imagino que les habrá resultado difícil verlos”.

A pesar de este sentimiento negativo, Aurelio aprovechó para expresarles que deben dar vuelta a la página y prepararse de buena manera en invierno con el objetivo de jugar mejor que nunca en lo que resta de la temporada. “Tienes que lidiar con esa frustración, tienes que usarla como algo que te haga más fuerte”, manifestó el exfutbolista.