Fabio Capello: “Juan Guillermo Cuadrado siempre tiene calidad, pero ahora ya no cambia de ritmo”

Juventus no tuvo un buen año, en la Serie A no está luchando por el título, los resultados no han sido los mejores y varios jugadores son señalados. De eso no salva ni Juan Guillermo Cuadrado .

El oriundo de Necoclí, a pesar de todo, fue un futbolista que tuvo buenos rendimientos, pero para Fabio Capello parece lo contrario.

“Tomemos a Alex Sandro y Cuadrado, quienes empujaron mucho en el pasado, pero ahora ya no cambian de ritmo”, afirmó el técnico para ‘La Gazzetta dello Sport’.

A pesar de eso Capello es consciente que al futbolista colombiano no se le puede negar que “siempre tiene calidad”.

Mientras tanto, Juan Guillermo Cuadrado y sus compañeros de la Juventus están de vacaciones, y piensan en el 2022, cuando se midan al Nápoles, el 6 de enero.