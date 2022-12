Fabra, Ibargüen y Santos Borré, colombianos destacados en Argentina

Los tres jugadores cafeteros fueron importantes para Boca Juniors, Racing y River Plate, en la fecha que se disputó en el fin de semana.

El colombiano Frank Fabra ratificó su gran momento, dio una asistencia clave y fue una de las figuras en el triunfo del líder Boca Juniors sobre Patronato (2-0) por la sexta fecha de la Superliga del fútbol argentino.

Fabra ofreció su acostumbrado despliegue por el carril izquierdo, en el que siempre se mostró como opción, y en una de esas escapadas armó una jugada con Oscar Benítez: envió el centro para que Darío Benedetto, el artillero del actual campeón argentino, sólo tuviera que empujarla debajo del arco.

"Hablamos mucho con Benedetto en los entrenamientos y esa jugada se dio en el partido. El entrenador (Guillermo Barros Schelotto) también me habla mucho, me pide que pase al ataque para distraer y generar espacios. Ahora hay que seguir así, esto recién empieza y falta mucho, hay que ganar todos los puntos posibles para terminar diciembre en lo más alto", dijo Fabra.

En el mismo encuentro, el 'cafetero' Wilmar Barrios se mostró firme y consistente en la mitad de la cancha de Boca, cada vez más afianzado como uno de los ejes de la columna vertebral del 'xeneize'.

En tanto, el uruguayo Nahitan Nández aportó esfuerzo y empuje en el medio, pero careció de claridad en algunas acciones y estuvo cerca de ser expulsado por una fuerte falta.

Otro colombiano destacado fue Andrés Ibargüen, que anotó el único gol de la noche para darle el triunfo a Racing sobre Tigre (1-0), luego de entrar como suplente y a diez minutos del final.

El tanto le puso fin a una mala racha de la 'Academia', que llevaba 455 minutos sin gritar goles y sumaba tres partidos sin triunfos.

"Al principio me costó, pero esto me dará confianza para recuperar el nivel de juego que tenía en Colombia", dijo Ibargüen, llegado hace pocos meses a Racing en una transferencia de 4 millones de dólares y aún no afianzado en el equipo.

En el empate 2-2 ante Atlético Tucumán, el colombiano Rafael Santos Borré anotó el segundo gol de River, pero la figura fue el uruguayo Nicolás de la Cruz, que manejó los hilos del ataque 'millonario' hasta que fue reemplazado, mientras que el lateral paraguayo Jorge Moreira aportó dinámica en el carril derecho.

La contrapartida es el entrenador uruguayo Paolo Montero, que quedó muy cerca de la puerta de salida tras la caída de Rosario Central (1-3) como local ante Argentinos Juniors. Acorralado también por los malos resultados en la Superliga, el DT charrúa se jugará su última carta de permanencia en los cuartos de final de la Copa Argentina, contra Godoy Cruz.