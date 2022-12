Falcao, al bate: "Cuando termine mi carrera, comenzaré como jugador profesional de béisbol"

Así lo aseguró el delantero colombiano, afirmando que su mayor anhelo es ser como Michael Jordan, quien se dedicó al deporte de la ‘pelota caliente’ tras culminar su carrera de basquetbolista.

Radamel Falcao García será protagonista este mes de la última edición de la revista ‘France Football’, uno de los medios más importantes y reconocidos del mundo.

En la publicación del medio francés, que se podrá leer de manera completa este martes, el ‘Tigre’ habló de todo: su carrera, la inesperada muerte de su padre y uno de los sueños que tiene una vez cuelgue los guayos.

"Me encanta el béisbol. Cuando era pequeño, en Venezuela, donde crecí, era el deporte que practicaba, a muy buen nivel. A menudo lo hablo con mi esposa, creo que cuando termine mi carrera futbolística, comenzaré como jugador profesional de béisbol. Al igual que Michael Jordan, incluso si él era un jugador de baloncesto y no podía jugar en las grandes ligas, en el nivel más alto. ¡Quiero ser el primero en tener éxito!”, afirmó.

En un repaso de la gloriosa carrera que ha tenido, el máximo goleador de la Selección Colombia, aseveró que se arrepiente de no haber disfrutado más la vida en sus inicios como futbolista.

"Pienso en el período cuando comencé en Argentina. Solo tenía prisa en escalar lo más rápido posible para jugar profesional. Estaba concentrado en eso, y me olvidé de disfrutar la vida. Quería cosas de inmediato. Y si no funcionaba, me enojaba. No tuve paciencia ", sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras de elogios para Thierry Henrry, quien duró apenas unos meses al frente del Mónaco, dejando al equipo del Principado en puestos de descenso.

"Creo que tiene buenas ideas. Llegó en un contexto difícil, con un equipo que tuvo problemas desde el comienzo de la temporada. Un equipo es como una orquesta, no se puede improvisar. Se necesita trabajo, repeticiones y tiempo para estar en armonía. Si todos los años cambias a cuatro o cinco jugadores, es más difícil”, concluyó.

