Falcao García, 24 minutos y un gol en la derrota 5-2 del Mónaco contra Porto

El delantero colombiano ingresó al minuto 66 del partido y diez minutos más tarde se hizo presente en el marcador, con un cabezazo que puso el segundo gol del elenco monegasco.

Mónaco ya no tenía opciones de clasificar a la siguiente ronda de la Champions League. Radamel Falcao no fue titular y le dio paso a los jugadores que no tuvieron muchos minutos durante la fase de grupos de la competición europea.

Falcao García anotó, pero Mónaco cayó por 5-2 contra Porto | GOL... Cuando el ‘Tigre’ ingresó al campo de juego, su equipo perdía 4-1, los monegascos se vieron deslucidos y sin sacrificio, sabiendo que sus chances en el certamen internacional ya no existían.

Sin embargo, el delantero de la Selección Colombia ingresó al minuto 66 por Guido Carrillo y le bastaron solo diez minutos en cancha para celebrar y anotar el segundo gol de su equipo, aunque pidió disculpas a los hinchas del Porto, que fue su casa de 2009 a 2011.

Mónaco ya piensa en la Liga de Francia, en la que este sábado 9 de diciembre enfrentarán al Troyes a las 2:00 p.m.

El Porto se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones tras golear 5-2 al Mónaco, que ya estaba eliminado, este miércoles en la sexta y última jornada del grupo G.

Al líder de la liga portuguesa le servía con ganar en este partido para sellar su pasaje a la siguiente ronda como segundo de la llave, por detrás del Besiktas, ya clasificado como primero. El Oporto termina con 10 puntos, tres más que el RB Leipzig, el otro aspirante a conseguir el billete a octavos, que perdió además 2 a 1 en casa contra el Besiktas.

Un doblete del camerunés Vincent Aboubakar (minutos 9 y 33) y un gol del argelino Yacine Brahimi (45) dejaron ya el duelo visto para sentencia antes del descanso.

El polaco Kamil Glik acortó la desventaja en el 61, de penal, pero el brasileño Alex Telles devolvió la tranquilidad a los suyos con el cuarto de los 'Dragones', en el 65.

El colombiano Radamel Falcao marcó en el 78, el segundo de los monegascos, y el también brasileño Tiquinho Soares puso el quinto y definitivo, para el 5-2, en el 88.

Los dos equipos se quedaron con diez hombres en el minuto 39, por un enfrentamiento entre el brasileño Felipe (Oporto) y el argelino Rachid Ghezzal (Mónaco).

