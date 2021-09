Falcao García, a seguir 'rugiendo' con Rayo Vallecano: se enfrentará a Cádiz en la Liga de España

El Rayo, tras las dos victorias logradas en las dos últimas jornadas con goles del colombiano Radamel Falcao, recibe en Vallecas a un Cádiz dispuesto a confirmar su resurgir tras sumar dos partidos consecutivos sin perder.

El equipo madrileño, que ha sumado diez de los últimos doce puntos en juego, vive instalado en la euforia por los buenos resultados y por el efecto ilusionante que ha provocado la llegada de Falcao, que en sus dos primeros encuentros con la camiseta franjirroja ha marcado dos goles.

Esos buenos resultados han llegado acompañados de un juego vistoso y atrevido que ha reforzado anímicamente a un vestuario que sueña con vivir una temporada tranquila a diferencia de las últimas.

Para este partido, Andoni Iraola tiene las dudas del mediapunta argentino Oscar Trejo y del extremo gaditano Álvaro García, ambos con molestias y que hasta el último momento no se sabrá si entran en la lista o no. Lo más probable es que aunque estén disponibles no empiecen de inicio y en la mediapunta vuelva a jugar Unai López y por el extremo el portugués Bebé.

La otra gran duda reside en la punta de ataque, puesto que Falcao ha funcionado como revulsivo bien pero quizá siga estando a nivel físico un punto por debajo del francés Randy Nteka, que es probable que salga de inicio.

Publicidad

Enfrente estará el Cádiz, que visita Vallecas con la intención de confirmar su revitalización al enlazar dos partidos seguidos sin perder, tras el triunfo obtenido en el último desplazamiento a Vigo para jugar ante el Celta (1-2) y el meritorio empate logrado frente al Barcelona en el estadio Nuevo Mirandilla (0-0).

El equipo de Álvaro Cervera, que antes de estos dos marcadores había perdido dos encuentros seguidos, contra Osasuna y la Real Sociedad, parece dar síntomas de comenzar a rendir como en la pasada temporada, cuando logró la permanencia de manera holgada a falta de varias jornadas para la conclusión del campeonato.

El rendimiento que dio el equipo cadista ante el Barcelona, en un encuentro que los de Cervera pudieron ganar a tenor de las oportunidades de gol creadas, tuvo un damnificado en forma de lesión, el defensa valenciano Rafael Giménez 'Fali', que se vio obligado a abandonar el terreno de juego al sufrir una dolencia en una rodilla en un mal giro.

Esa es una de las bajas del Cádiz junto a los habituales lesionados José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido, aunque tampoco viaja a Madrid el centrocampista madrileño Álex Fernández, que en el último encuentro ante el Barcelona no jugó un solo minuto y permaneció en el banquillo.

Cuatro ausencias en el motor del equipo, y es que estos jugadores han sido para Álvaro Cervera en las últimas temporadas parte fundamental en el engranaje del conjunto andaluz.

Publicidad

Además de estas ausencias obligadas, es probable que Cervera realice algún cambio más por la abundancia de partidos en las últimas fechas.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich o Maras, Catena, Fran García; Comesaña, Pathé Ciss; Isi Palazón, Unai López, Bebé; Nteka.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Haroyan, Chust, Espino; Alarcón, Jonsson, Salvi, Perea; Sobrino y Lozano.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).