Falcao García aún siente dolor en el tendón de Aquiles: así avanza su recuperación

El delantero colombiano no juega desde el 1 de octubre con el Galatasaray, equipo al que llegó con gran pompa para este segundo semestre de 2019. Sufre una tendonopatía.

Después de que oficialmente Galatasaray, de Turquía, informó que Falcao García padece una tendonopatía,

que lo mantiene alejado de las canchas desde hace 28 días; este martes se conocieron nuevos datos sobre el estado del colombiano.

Yener Ince, médico del equipo turco, habló del 'Tigre' y su lenta evolución con el sitio web 'Haberturk'.

"El jugador dice que aún siente dolor. Falcao no se encuentra listo. Tampoco puede jugar forzado. El tratamiento no ha terminado", indicó Ince, quien no entró en más detalles.

“Hay que ser cautelosos con Falcao, pues esa lesión puede terminar en la ruptura del tendón de Aquiles”

El lunes en la página oficial del club se indicó que a García se le "realizarán evaluaciones clínicas diarias", teniendo en cuenta la sensibilidad del tendón de Aquiles, el edema del hueso del tobillo y los tejidos blandos.

Galatasaray volverá a jugar en el torneo turco el próximo viernes 1 de noviembre frente a Rizespor.

Publicidad