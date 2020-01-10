Falcao García comenzó el 2020 anotando: gol en el partido amistoso de Galatasaray vs. Altay

Actualizado: enero 10, 2020 09:43 AM
El delantero colombiano marcó, este viernes, en el duelo preparatorio de su equipo, que volverá a tener un encuentro oficial hasta el próximo miércoles, por la Copa de Turquía. Al minuto 9, de penalti, el ‘Tigre’ se reportó.
Vea el gol de Falcao:
📺 Altay karşılaşmasında Falcao ile bulduğumuz golle 1-0 öndeyiz. #GSvALT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 10, 2020
📺 Karşılaşmayı canlı yayınla izleyebilmek için 👉 https://t.co/NWqWyBYfJV pic.twitter.com/0qYRBxzkuR
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