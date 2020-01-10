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Gol Caracol  /  Colombianos en el exterior  /  Falcao García comenzó el 2020 anotando: gol en el partido amistoso de Galatasaray vs. Altay

Falcao García comenzó el 2020 anotando: gol en el partido amistoso de Galatasaray vs. Altay

Gol de Falcao amistoso Galatasaray vs. Altay. Al minuto 9, de penalti, el ‘Tigre’ se reportó.

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Falcao - Foto: @GalatasaraySK
Por: Gol Caracol
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Actualizado: enero 10, 2020 09:43 AM

El delantero colombiano marcó, este viernes, en el duelo preparatorio de su equipo, que volverá a tener un encuentro oficial hasta el próximo miércoles, por la Copa de Turquía. Al minuto 9, de penalti, el ‘Tigre’ se reportó.

Vea el gol de Falcao:

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