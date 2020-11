Falcao García comenzó tratamiento de su lesión muscular, según informó Galatasaray

"Después de los exámenes de Falcao García , se detectó una tensión moderada en el grupo de músculos anterior superior derecho. Ha comenzado el tratamiento de nuestro jugador", indicó este viernes en el comunicado oficial del día Galatasaray , al referirse a la situación médica del delantero colombiano.

Desde el jueves, el equipo turco había indicado que Falcao no terminó el entrenamiento por inconvenientes de tipo muscular. Sin embargo, Galatasaray no precisó el tiempo de incapacidad, ni tampoco es claro si el colombiano va a estar o no en el partido de este sábado contra Sivasspor.

El tema de Falcao García se da justo a tres días de que se dé a conocer la convocatoria oficial de la Selección Colombia, que se enfrentará el 13 de noviembre con Uruguay, en Barranquilla, y el 17 del mismo mes contra Ecuador, en Quito.

Justamente, sobre la información, el periodista Tito Puccetti, en en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', indicó que pese a que la dolencia no reviste mayor gravedad, será decisión de Carlos Queiroz si lo convoca o no a la Selección Colombia.