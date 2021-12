Falcao García, consciente de que el momento se acerca: reveló qué hará cuando se retire

Hablar de Radamel Falcao García es hacer referencia a uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país. Prueba de ello es lo hecho en la Selección Colombia, donde se convirtió en el máximo goleador. Asimismo, dejó huella en cada uno de los clubes donde ha estado, con anotaciones y títulos.

Sin embargo, con 35 años, 'el Tigre' es consciente de que el momento de su retiro se acerca, más allá de que esté brillando con la camiseta del Rayo Vallecano, donde ha marcado cinco tantos en ocho partidos disputados, en La Liga, y sea uno de los habituales convocados a la 'tricolor' para las Eliminatorias.

Frente a dicha posibilidad, que de seguro nadie quisiera que llegara, se pronunció en entrevista con la revista 'Club del Deportista'. "Me gustaría seguir ayudando a la gente joven, no se de qué manera, pero sí que me gustaría vinculado al fútbol", expresó el delantero.

Por ahora, su mente está puesta en lo que se avecina, es decir, recuperarse al 100% de su lesión para seguirle aportando al cuadro de Vallecas en el terreno de juego. Y es que, hasta el momento, están cerca de entrar a puestos de Europa League, lo que es histórico para el club.