“Falcao García, entre las once estrellas del fútbol, que fracasaron en la Premier League”

Este miércoles, el diario ‘The Sun’ realizó una nota en la que el nombre del delantero colombiano apareció, tras sus pasos por el Chelsea y el Manchester United, donde no pudo mostrar su mejor faceta como goleador.

Falcao García tuvo un corto paso por la Premier League, sin poder destacarse, ya que fue luego de la grave lesión que sufrió en una de sus rodillas. Sin embargo, en Inglaterra no se olvidaron de su paso por Chelsea y Manchester United.

El delantero colombiano es un goleador nato, pero en dichos equipos no lo pudo demostrar y el diario ‘The Sun’ lo puso en la lista de las once superestrellas que no pudieron brillar en el campeonato inglés.

“Falcao llegó a Inglaterra como un delantero de élite ... uno de los más peligrosos del mundo. Había marcado casi un gol por partido en el Porto y el Atlético de Madrid antes de romper 62 goles en solo 105 partidos para Mónaco”, escribieron de entrada.

Además, el mismo medio concluyó diciendo que el paso del ‘Tigre’ fue que “llegó un león rugiente, se fue como un tímido gatito con solo cinco goles de la Premier League en dos temporadas en Old Trafford y Stamford Bridge”.

Vea acá la lista de la superestrellas que no pudieron destacarse en la Premier League:

Diego Forlán - Manchester United

Fernando Morientes - Liverpool

Hernán Crespo- Chelsea

Andriy Shevchenko - Chelsea

Robinho - Manchester City

Falcao – Chelsea y Manchester United

Roberto Soldado - Tottenham

Alexandre Pato - Chelsea

Gonzalo Higuain - Chelsea

Alvaro Morata - Chelsea

Sergei Rebrov – Tottenham

