Falcao García era la ‘obsesión’ del Cruz Azul, pero no lograrán ficharlo, afirman en México

Cruz Azul es el equipo que soñaba con fichar a Falcao García, en este 2023. A pesar de las conversaciones que hubo entre las partes, y hasta de la voluntad del ‘Tigre’ de llegar al fútbol mexicano, no se lograría que eso ocurra, tal y como afirman desde suelo ‘manito’.

“En Cruz Azul ya se hacen la idea de que van a jugar el Clausura 2023 con los jugadores que actualmente tienen y que no llegará Radamel Falcao en este mercado de invierno”, se lee de entrada en ‘Récord’.

Y además de no lograr que el Rayo Vallecano cediera para soltar al experimentado goleador, se conoció otra de las razones por las que la ‘máquina’ no logró fichar al colombiano.

“Aunque el delantero quiere probarse en la Liga MX, los celestes no han podido liberar la plaza de jugador No Formado en México. El tiempo se agota, pues los registros cerrarán el miércoles 1 de febrero”, agregaron.

A pesar de que no se lograría la salida de Falcao hacia el Cruz Azul, en el club mexicano no se rendirán y esperarán si el ‘Tigre’ se anima a llegar, luego de que finalice su contrato con el Rayo Vallecano, donde aún no ha renovado.

“Tendría que pasar algo extraordinario para que Radamel Falcao se incorpore a La Máquina este torneo; sin embargo, RÉCORD pudo saber que en el verano podría llegar gratis, pues no quiere seguir en el Rayo Vallecano, en donde perdió protagonismo tras las incorporaciones de Raúl de Tomas y Sergio Camello”, aseveraron.

Para terminar, en suelo mexicano, en especial en el club de la ‘máquina cementera’, están frustrados porque no lograron contratar a ninguno de los grandes delanteros que tenían ‘en carpeta’: Falcao García, Enner Valencia y Luis Suárez.

“La directiva del conjunto cementero, encabezada por el presidente Víctor Velázquez, se quedará con las ganas de fichar a un delantero de talla internacional, pues también se fracasó con Luis Suárez y Enner Valencia”, concluyeron.

Mientras tanto, Falcao García sigue en la nómina del Rayo Vallecano, y a pesar de tener experiencia y un nombre en el plantel, ha perdido su lugar, y es ahora el tercer delantero a consideración para el técnico Andoni Iraola, detrás de Sergio Camello y Raúl de Tomás, por lo que sus minutos son pocos en el elenco de Vallecas.