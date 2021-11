"Falcao García es un ejemplo de vida, brilla en su carrera sin hacerle daño a nadie"

Falcao García siguen siendo tema de conversación y máxime tras su buen inicio de temporada con el Rayo Vallecano. En esta ocasión, Fabián Vargas fue quien lo elogió.

"Falcao es uno de esos jugadores que dignificó la profesión, es un ejemplo de vida, ha mostrado cómo se puede llevar una carrera bonita y brillar sin hacerle daño a nadie, dejando el nombre de Colombia en alto", expresó en charla con 'Zona Libre de Humo'.

Además, en la entrevista hubo espacio para tocar el tema de América de Cali y las rotaciones que realiza a menudo Juan Carlos Osorio, su entrenador.

"Yo no comprendo la rotación, no la comparto, Juan Carlos habla de darle participación a todos pero uno trabaja duro y más fuerte para ser titular y eso genera competencia y no genera que se relajen los jugadores", añadió.