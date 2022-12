Falcao García ilusiona a los hinchas del Porto: 'el Tigre' suena para volver al 'Dragón'

En la prensa francesa se viene hablando del tema que relaciona al goleador colombiano con el club portugués, en el que dejó una gran imagen hace varias temporadas.

Falcao García también es protagonista del mercado de fichajes en Europa, que se mantendrá abierto hasta los últimos días del mes de agosto próximo. Hoy no es tan claro que el atacante permanezca en Mónaco y así l as opciones no han faltado.

Según el medio francés 'Le10Sport', Falcao tendría la posibilidad de salir del equipo que juega en la liga gala para irse al Porto e incluso se aseguró que estaría cerca de sellar un préstamo.

El número '9' y capitán de la Selección Colombia ya estuvo entre 2009 y 2011 en el cuadro 'Dragón', en el que dejó una gran imagen y ese sería un buen punto de partida para que las negociaciones avancen.

Falcao, por lo pronto, se encuentra gozando de los últimos días de vacaciones junto a su familia y se tiene la expectativa de que se pueda definir pronto su futuro.

García Zárate, de 33 años, anotó 41 goles con el Porto en 51 partidos, entre 2009 y 2011.

