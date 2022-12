Falcao García: "Mi sueño siempre fue jugar en Millonarios, pero no sé si lo vaya a lograr"

El delantero de la Selección Colombia estuvo este jueves en un evento publicitario y habló de su futuro. De las posibilidades de Porto y Galatasaray dijo que "hay que mantener prudencia".

Falcao García fue el principal protagonista de un evento de tipo publicitario y además tuvo contacto con la prensa para hablar de lo que le puede deparar su futuro deportivo , después de haber jugado con la Selección Colombia la Copa América Brasil 2019.

Fiel a su costumbre y transparencia, 'el Tigre' fue directo y sincero cuando llegó el momento de hablar de las condiciones que se deben tener en cuenta si a de salir de la disciplina del Mónaco, de la Liga de Francia.

"Hay que ver los momentos, profesional y familiar. Es una decisión que no depende solo de mí, es familiar, tenemos que mirar cuál es el lugar que queremos para educar a nuestras hijas. Todos saben que mi sueño siempre fue jugar en Millonarios, pero no sé si se vaya a lograr o no. Hoy creo que podemos continuar en Europa, tengo un año más en Mónaco ", indicó inicialmente el samario.

En las últimas horas versiones de prensa francesa pusieron a clubes como Porto, de Portugal, y Galatasaray, de Turquía, como posibles candidatos a llevarse a Falcao.

"He estado al tanto de las noticias que han salido, también he escuchado el interés de algunos clubes, pero mucho no puedo decir. Es una situación que se debe manejar con prudencia, ya la otra semana tengo que reintegrarme con el equipo. Y sí, se han dado algunos acercamientos", finalizó Falcao García, quien estuvo acompañado por Lorelei Tarón, su esposa.

