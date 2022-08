Falcao García: "Miguel Borja tiene un instinto goleador y seguro va a tener éxito en River Plate"

Siempre el nombre de Falcao García , hoy jugador del Rayo Vallecano español, será atractivo en Argentina, en donde le dio el inicio a su carrera futbolística defendiendo los colores de River Plate, club en el que dejó gratos recuerdos entre los aficionados, entre directivos y entre otros futbolistas que compartieron camerino con él.

Y en las últimas horas se dio a conocer una entrevista de Falcao con Costa Febre, quien participa en programas partidarios del cuadro 'millonario' y tuvo una cercana charla con el goleador de la Selección Colombia.

"El fútbol se vive y pasa muy rápido y a veces no nos paramos a contemplar y ver lo que ha pasado, uno siempre quiere más, uno en el día a día competir, ser mejor, a veces no te da el tiempo para mirar que han sucedido cosas. Cuando estaba en la pensión de River y me decían que haría esa carrera, lo firmaba inmediatamente", reflexionó el popular 'Tigre'.

Acá más declaraciones de Falcao García:

*Respaldó a Miguel Borja

“Borja es un nueve puro, obviamente que va a necesitar un tiempo para acomodarse al estilo riverplatense. Es un goleador que le va a dar muchos goles a la institución. Esperemos que rápidamente lo asimile. Tiene un instinto goleador y estoy seguro de que va a tener éxito”.

*Posibilidades que tuvo de volver a River Plate

“Me buscó River, tanto la anterior dirigencia como la actual, pero entendieron que estaba en un momento premium en Europa y era casi imposible. River es todo para mí, es mi casa. El club me inculcó los valores que representan a todos los riverplatenses”.

*Falcao y sus mejores años

“Estuve compitiendo, cuando estuve en el once ideal de la FIFA, en el 2012, cuando todo el equipo era Real Madrid y Barcelona y yo era el infiltrado. En ese momento estaba bien y siendo determinante para el Atlético de Madrid”.

*La lesión en 2014

“Yo sabia y tenía conocimiento que era iniciar un proceso nuevamente de readaptación a caminar, trotar, a volverme amigo de la pelota. Tomar fuerza demandaría mucho esfuerzo y no dudaba de que iba a volver a estar bien, pero la fe en Jesús me ayudó para pasar el momento y el día a día”

*Su mejor faceta como goleador en Europa

“Quizá tuvo más impacto y fui mas determinante en el Atlético de Madrid, pero en Porto también lo disfruté mucho. Llegué a un plantel con una columna vertebral que venían hace 4 o 5 años juntos, y ahí lo que me dijeron fue el trabajo del 9, y ahí el técnico me enseñó mucho, me ayudó mucho”.