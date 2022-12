No, gracias.

Falcao García no fue convocado por Mónaco, en la Liga de Francia, ¿’El Tigre’ se marcha del Principado? Falcao García no fue incluido este sábado en la lista de convocados del Mónaco para el juego frente al Nimes, el domingo, a las 8:00 a.m. (hora colombiana), en la fecha 3 de la Liga de Francia.