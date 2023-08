Falcao García no jugó en el triunfo del Rayo Vallecano y el técnico explicó su ausencia

Falcao García no sumó minutos este lunes, en el triunfo 2-0 del Rayo Vallecano frente al Granada, en condición de visitante, a pesar de ser convocado y estar como alternativa. Sobre esto, en rueda de prensa, le preguntaron al técnico Francisco Rodríguez, quien no dudó en dar sus razones para que el ‘Tigre’ no jugara.

El estratega explicó que no fue por una lesión, sino que fue simplemente por una decisión técnica, por como se estaba presentando este disputado duelo, en el estadio Los Cármenes.

“Falcao García está trabajando bien, lo que pasa es que los partidos a veces nos llevan a una situación en la que entendía que era mejor que entrara Raúl, él tenía la posibilidad también, pero confié en él”, señaló de entrada Francisco Rodríguez.

Seguido a eso, el técnico del Rayo Vallecano dejó claro que a pesar de eso, tiene presente al delantero colombiano, y que hasta ahora están en la segunda fecha de la Liga de España, y tendrá su momento para aportar.

“Pero al final es como varios que no están disputando minutos. Confío plenamente en él (Falcao), esto es largo y todos tendrán oportunidades y todos van a luchar por el beneficio del equipo”, finalizó Francisco en rueda de prensa.

Lo importante también es que el 'Tigre' no está lesionado, ya que el sábado, dos días antes del partido de Rayo Vallecano contra Granada, el propio entrenador había mencionado que el samario había tenido un problema en el entrenamiento y era duda, pero no fue nada de gravedad y por eso sí fue convocado.

"Falcao se ha retirado en los últimos minutos del entreno por una caída, entendemos que no va a ser grave y vamos a esperar la evolución de estas 24 horas. Este domingo 20 de agosto entrenamos por la tarde y ahí decidiremos a ver cómo está para que pueda viajar", fueron las palabras de Francisco Rodríguez en su momento.

Eso sí, Falcao García ya tuvo tiempo de juego en la actual Liga de España, entrando en el tramo final del duelo frente al Almería, en la primera jornada del campeonato, donde el elenco de Vallecas también ganó 2-0. Ahora, se espera que el de nuestro país pueda jugar cuando el Rayo reciba al Atlético de Madrid, el lunes 28 de agosto.

El Rayo Vallecano ha tenido un inicio destacado y está en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con seis puntos, los mismos que el líder que es el Real Madrid, pero con un gol menos a favor, por lo único que lo supera el cuadro ‘merengue’.