Falcao García: “Nunca me hablaron de ir al fútbol de Arabia Saudita, no se contactaron conmigo”

El capitán de la Selección Colombia se refirió también a la llegada de Carlos Queiroz al banquillo del combinado nacional y al estilo que quiere implementar el portugués.

Falcao García, delantero colombiano del Galatasaray, aseguró que no se comunicaron con él para ir al fútbol de Arabia Saudita, como trascendió hace un par de semanas en medios internacionales.

“Nunca me hablaron de ir a Arabia Saudita, nunca supe nada, nunca se contactaron conmigo”, dijo García, en diálogo con la cadena internacional ‘Espn’.

Consultado sobre las ligas de menor nivel e Europa y Asia, ‘El Tigre’ indicó que el fútbol ha evolucionado y eso se ve en los enfrentamientos entre selecciones.

“Muchas ligan han crecido, tienen jugadores que son competitivos. Las ligas chinas, surcoreana y americana han crecido. Cuando enfrentas a los jugadores con selecciones, ves que no es fácil. Son jugadores preparados y físicamente fuertes. El fútbol se ha igualado muchísimo”, expresó.

De otra parte, García Zárate se refirió a la llegada de Carlos Queiroz al banquillo de la Selección Colombia y al estilo que el entrenador portugués quiere implementar.

“Un técnico europeo busca ser más directo para ir al arco rival, busca que los jugadores sean más eficaces. Nosotros tenemos nuestro estilo marcado, pero a él le gusta que busquemos el arco rápido. Que el equipo sea corto. En Europa los espacios son muy reducidos y esto se ha visto con su llegada”, dijo.

Y continuó: “Lleva su tiempo adaptarse a esto. Al principio puede chocar porque estamos acostumbrados a otro estilo. Obviamente no podemos dejar de lado lo que nos identifica, la esencia, pero si tenemos la capacidad de identificar los momentos, vamos a hacer mucha diferencia”.

Por último, el atacante samario dijo que su sueño y motivación para seguir luchando es ganar algo con la Selección, de la que es el máximo goleador, con 34 tantos.

“Me gustaría mucho ganar con la Selección Colombia, es una de las motivaciones que me permiten seguir luchando y soñando como cuando empecé mi carrera. Eso me mueve, me motiva mucho y me siento muy bien para competir en Europa. Las carreras de los futbolistas, con los cuidados, se han alargado”

Otras frases de ‘El Tigre’ Falcao García

Su paso al fútbol europeo

“Tuve la oportunidad de ser protagonista en muchas finales y títulos. Cuando fui a Europa, fui a otro nivel de profesionalismo y ahí crecí y aprendí en otros aspectos. Hoy en día me impresiona mucho los jóvenes de 16 años que tienen una mentalidad de un jugador de 30. Saben lo que quieren y tienen un equipo de trabajo a su lado. Cada vez salen jugadores más jóvenes preparados, más completos”

La preparación de los jugadores en Colombia

“Lo de la tercera división es muy necesario porque son más equipos, le dan la posibilidad a más jugadores. A temprana edad empiezan a tener competencias más serias. En Argentina desde muy pequeños le tenían nutricionista, psicólogo, le daban asistencia de videos. No sé si los equipos tienen buenos gimnasios. Cuando van los muchachos a competir afuera, los físicos son distintos. Ahora no tanto porque son niños grandes”.

El River Plate, de Marcelo Gallardo

“Es un River que muestra el ADN de Marcelo (Gallardo), compartí con él como jugador y ya se le veía mucha capacidad como técnico, para saber cuándo hablar y cuándo no. Este momento es reflejo de la buena gestión en la parte dirigencial. Y han encontrado en Marcelo a la persona idónea para llevar al equipo. Este River, institucionalmente, es mucho más serio. Seguramente dará el salto muy pronto a Europa”.

El mejor gol de su carrera

“Hay un gol del que no se habla mucho y a mí me gusta. El que le hago con Atlético Madrid al Mallorca, de visitante, porque pica en el horizontal y entra”.

El resultado que cambiaría

“Si pudiera cambiar el resultado de un partido sería el de Inglaterra, en el Mundial de Rusia 2018”.

El debate Falcao–Duván en la Selección

“Es normal el debate, es de gustos, los momentos en el fútbol son diferentes, cambian. Duván Zapata, Rafael Santos Borré y los demás tendrán que competir. La competencia te hace mejor, te hace crecer, te hace evolucionar”.

