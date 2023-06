Falcao García reveló qué le gustaría hacer cuando se retire del fútbol profesional

Falcao García está en Colombia, después de su terminar la temporada con el Rayo Vallecano en Europa y, este jueves, estuvo presente en un evento publicitario, donde respondió preguntas de la prensa nacional. El delantero samario habló de la Selección Colombia y también se refirió a la actuación del combinado patrio juvenil en el reciente Mundial de Argentina.

Otro de los temas que respondió fue a qué se dedicará una vez termine su carrera profesional. Aunque no fue claro en el rol que asumiró, sí dejó claro que no le gustaría ser director técnico: "Lo de entrenador no lo contemplo en este momento, no me veo ahí. Si gustaría estar ligado, una vez termine mi carrera deportiva hacía el fútbol. Considero que puedo aportar mucho y sobre todo para ayudar a los jugadores y en nuestro país hay muchas cosas por mejorar".

Vea más declaraciones de Falcao García:

*La Colombia Sub-20

"A los muchachos de la Selección Sub-20 hay que felicitarlos por lo hecho en el Mundial, no hay nada que reprocharles, frente a Italia es claro que el rival fue mejor y hay que aceptarlo. Ellos se entregaron, ahora que sigan haciendo las cosa bien, animarlos para lo que viene y es importante que tienen talento".

*Desempeño de la Selección Sub-20 en el Mundial de Argentino

"Destacar a uno sería un poco justo. Talento hay con Yaser Asprilla; Jhon Jáder Durán no fue, pero también, Tomás Ángel o Gustavo Puerta son jugadores que tienen una gran capacidad, pero en el fútbol moderno no alcanza solo con el talento y a esto tiene que agregárseles muchas cosas. Aún tienen una carrera muy larga y tienen que enfocarse en seguir aprendiendo, mejorando y evolucionando. Si lo hacen van a tener éxito".

*Cambio generacional

"Los procesos llevan tiempo, no es algo fácil. Hay algunos baches en la formación, cuando vamos a un fútbol más competitivo hay que adquirir conocimientos. En ese aspectos no llevan cierta ventaja. Yo por ejemplo estuve en selecciones Colombia Sub-17 en las que fracasamos, tuvimos que ir creciendo, se fueron solucionando temas y hasta que llegó José (Pékerman), nos potenció y nos llevó a dos mundiales".

*Selección Colombia femenina

"Con la que viene voy a tener cuatro niñas. El fútbol femenino ha ido creciendo a nivel mundial, en Colombia tenemos que seguir apoyándolas. El fútbol femenino en nuestro país tiene que seguir creciendo y mejorando, obviamente esto es de tiempo. El de hombres todavía tiene tantas falencias, pero sí tenemos que enfocarnos en seguir apoyándolas".