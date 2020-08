Falcao García "se convirtió en el mejor '9' del mundo con Atlético de Madrid": no olvidan al 'Tigre'

"La cuenta pendiente de Simeone y Berta: el ‘9’. Desde 2014 no han encontrado un delantero centro de talla mundial. Jugadores como Mandzukic, Jackson Martínez o Gameiro no han rendido al nivel que se esperaba. Lo regresos de Torres o Diego Costa no han terminado de dar los resultados esperados en el Atlético de Madrid", fue el encabezado de una nota de 'Mundo Deportivo', en la que terminaron elogiando y recordando a Falcao García, quien estuvo con los 'colchoneros' entre 2011 y 2013.

En ese sentido se destacaron las campañas y el alto rendimiento que tuvieron otros hombres como el argentino Sergio 'el Kun' Agüero y el uruguayo Diego Forlán, quienes quedaron en la memoria de los hinchas rojiblancos por sus goles y buenas actuaciones.

En el mismo artículo, le dedicaron unas cuantas líneas a Falcao, quien se encuentra en la actualidad en Galatasaray, de Turquía, y que ha recibido críticas en territorio turco por algunas lesiones y la ausencia en un buen número de partidos en su primera temporada en el balompié turco.

"Se fueron ambos (Agüero y Forlán) y a la campaña siguiente apareció Falcao García. El ‘Tigre’ se convirtió en el mejor delantero centro del mundo vestido de rojiblanco. Levantó una Europa League, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey", se resaltó en la misma nota.

Con ese panorama y con los más recientes antecedentes, en pleno 2020 la tarea en Atlético es encontrar un gran goleador que llegue a engrosar su nómina para la temporada venidera. Y nombres no faltan, ya que se menciona a Cavani, Lacazette, Milik del Nápoles, Chimy Ávila y los colombianos Luis Suárez, del Watford, y hasta Duván Zapata del Atalanta…

¿Acertarán por fin en la elección o seguirán añorando a Falcao?